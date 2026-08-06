Секретарь Совбеза Армении посетит Москву в ноябре

Секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян посетит Москву для участия в заседании секретарей советов безопасности стран СНГ. Об этом сообщило правительство республики.
Вместе с Симоняном в Москву отправятся глава офиса Совбеза Ваник Аветисян, а также советники секретаря Анаит Погосян и Ашхен Айрапетян.
"Командировать с 8 по 9 ноября 2026 года включительно в Российскую Федерацию (Москва) с целью участия в 14-й встрече секретарей советов безопасности государств - участников СНГ: секретаря Совета безопасности Алена Симоняна, руководителя аппарата офиса Совета безопасности аппарата премьер-министра Ваника Аветисяна, советников секретаря Совета безопасности Анаит Погосян и Ашхен Айрапетян"
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Решение о командировке делегации подписал премьер-министр страны Никол Пашинян.
Отметим, что 14-я встреча секретарей советов безопасности государств-участников СНГ состоится 8-9 ноября.