Россия и США контактируют друг с другом на площадке ОБСЕ

Потспред РФ при ОБСЕ подтвердил контакты с американской делегацией. Он добавил, что представители США не избегают общения.
Россия продолжает поддерживать двусторонние контакты с Соединенными Штатами на площадке Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Об этом сообщил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.
"У нас есть двусторонние контакты с американцами на площадке ОБСЕ – диалог идет, и американская сторона не уходит от общения"
– Дмитрий Полянский
Ранее сегодня российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым прибыла в США для участие в двухдневном совещании глав МИД стран "Большой двадцатки". СМИД G20 будет проходить 30 и 31 октября и станет подготовкой к саммиту лидеров стран G20, который пройдет в Майами в декабре.