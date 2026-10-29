Вестник Кавказа

Россия и США контактируют друг с другом на площадке ОБСЕ

Россия и США контактируют друг с другом на площадке ОБСЕ
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Потспред РФ при ОБСЕ подтвердил контакты с американской делегацией. Он добавил, что представители США не избегают общения.

Россия продолжает поддерживать двусторонние контакты с Соединенными Штатами на площадке Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Об этом сообщил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

"У нас есть двусторонние контакты с американцами на площадке ОБСЕ – диалог идет, и американская сторона не уходит от общения"

– Дмитрий Полянский

Ранее сегодня российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым прибыла в США для участие в двухдневном совещании глав МИД стран "Большой двадцатки". СМИД G20 будет проходить 30 и 31 октября и станет подготовкой к саммиту лидеров стран G20, который пройдет в Майами в декабре.

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