Вестник Кавказа

Победителем чемпионата мира ФИФА U-15 в Баку стала Испания

Победителем чемпионата мира ФИФА U-15 в Баку стала Испания
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Испанцы одержали победу на проходящем в азербайджанской столице ЧМ U-15. Российская команда вошла в топ-20.

Сборная Испании U-15 победила на чемпионате мира и фестивале ФИФА среди юношей до 15 лет в Баку. Соперником испанцев по решающему матчу Дивизиона А была команда Чехии.

Игра завершилась со счетом 3:0.

Сборная России заняла на турнире 19-ю строчку. В заключительном матче, который состоялся 30 октября, российская национальная команда одержала крупную победу над Боснией и Герцеговиной со счетом 7:0.

Напомним, в ЧМ и футбольном фестивале среди команд U-15 приняли участие представители 189 стран. В течение турнира, который проходил с 24 по 30 октября, было сыграно примерно 1 тыс матчей.

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