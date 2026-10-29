Глава ПА ОБСЕ обратился к властям Грузии из-за иска к пяти партиям

Никита Потураев прокомментировал рассмотрение в КС Грузии дела о запрете пяти партий. По мнению главы ПА ОБСЕ, запрет – это крайняя мера, которая должна применяться лишь при соблюдении строгих правовых условий.

Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Никита Потураев обеспокоен рассмотрением в Конституционном суде (КС) Грузии дела о запрете пяти оппозиционных партий. В заявлении, распространенном 30 октября, сказано, что властям республики следует обеспечивать условия для свободной политической конкуренции.

Потураев отметил, что запрет политических партий – это исключительная мера, которая может применяться только при соблюдении строгих правовых условий. Он добавил, что политические разногласия необходимо разрешать с помощью демократических институтов, диалога и выборов, а не путем исключения оппонентов из общественной жизни.

"В Гаагской декларации, принятой в июле нынешнего года, Парламентская ассамблея ОБСЕ уже прямо выразила обеспокоенность попытками запретить крупные оппозиционные партии, подтвердила поддержку политического плюрализма и инклюзивных демократических процессов, а также призвала власти Грузии воздерживаться от политически мотивированного уголовного преследования"

– Никита Потураев

Он подчеркнул, что в декларации также содержится призыв незамедлительно и в полном объеме выполнить рекомендации Московского механизма ОБСЕ.

Напомним, в начале прошлой недели Конституционный суд Грузии начал рассмотрение иска "Грузинской мечты" о запрете пяти оппозиционных объединений. В правящей партии призывают признать неконституционной деятельность четырех крупнейших оппозиционных партий – "Единого национального движения" (ЕНД), "Коалиции за перемены", "Сильной Грузии - Лело" и партии "Гахария - за Грузию". В этом списке также значится партия "Федералисты".

Комментируя сегодня иск о запрете этих партий, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в республике упраздняют иностранную агентуру, а не оппозицию.