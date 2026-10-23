Ван и Ян могут провести бой в UFC

Джошуа Ван не исключает, что проведет бой с Петром Яном. При этом он отметил, что в ближайшее время планирует сосредоточиться на своей весовой категории.

Чемпиону UFC в наилегчайшем весе Джошуа Вану нравится идея возможного поединка с обладателем пояса в легчайшем весе Петром Яном. Об этом сообщил сам американский боец мьянманского происхождения.

В интервью Лоре Санко для UFC он подчеркнул при этом, что пока намерен сосредоточиться на своей весовой категории.

"Бой с Петром Яном? Конечно! Да, если подходящее время для этого наступит. Но сейчас я хочу творить историю в наилегчайшем весе. Посмотрим, как всё сложится"

– Джошуа Ван

Напомним, на турнире UFC 331 Ван защитил титул в своем дивизионе, одолев во второй раз Александра Пантожу. Петр Ян свой последний на данный момент поединок провел неделю назад на турнире UFC 333 против Мераба Двалишвили. Победу одержал российский боец.