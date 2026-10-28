Представители зарубежных черкесских общин посетили КБР

Черкесы из Турции, Иордании и Сирии – представители зарубежных общин — приехали в Кабардино-Балкарию для знакомства с регионом.

Черкесы из зарубежных общин приехали в Кабардино-Балкарию для того, чтобы ознакомиться с республикой, сообщили в министерстве по делам национальностей и общественным проектам КБР.

Отмечается, что регион посетили представители Турции, Иордании и Сирии.

"В Кабардино-Балкарию приехали 19 человек. Они представляют в основном Турцию, есть также гости из Иордании и Сирии. Это врачи, общественники, преподаватели вузов"

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В ведомстве рассказали, что они станут гостями в учреждениях социальной сферы и предприятиях АПК.

В частности, представители общин посетят поликлинику Нальчика и 33-ю школу, Дом молодежи и Национальный музей КБР.

В министерстве уточнили, что поездку в Россию организовала АНО "Россия - страна возможностей".

"Визит стал важным шагом в укреплении культурных и дружеских связей с представителями зарубежных черкесских общин, а также возможностью познакомить их с инфраструктурой республики"

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Отмечается, что после Кабардино-Балкарии иностранные гости 1 ноября отправятся в Карачаево-Черкесию, пишет ТАСС.