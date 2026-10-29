Президент Турции и глава МИД Азербайджана встретились в Анкаре

Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова состоялась сегодня в Анкаре.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретились сегодня в Анкаре, об этом рассказали в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Встреча состоялась в рамках саммита Организации тюркских государств (ОТГ), который проходит в Анкаре.

Участники встречи рассмотрели нынешнее состояние азербайджано-турецких отношений. Они также акцентировали внимание на важном значении, которое имеет укрепление союзнических связей между Баку и Анкара.

Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган и Джейхун Байрамов обсудили расширение сотрудничества в рамках организации и упрочение единства и солидарности тюркского мира. Также были подняты региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.