Лавров прибыл на встречу глав МИД G20

Глава МИД России Сергей Лавров прилетел в Атланту, где пройдет заседание Совета министров иностранных дел стран G20.

Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл на место проведения заседания Совета глав МИД стран "Группы двадцати".

Отметим, мероприятие проходит 30-31 октября в американской Атланте.

Заседание с участием министров иностранных дел должно стать подготовительным к предстоящему саммиту стран G20, который ожидается в декабре этого года в Майами.

Российская сторона выступит на мероприятии "за скорейшую реформу глобальных экономических институтов и возвышение в них голоса государств Востока и Юга", пишет РИА Новости.