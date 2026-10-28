Вестник Кавказа

Лавров прибыл на встречу глав МИД G20

Лавров прибыл на встречу глав МИД G20
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД России Сергей Лавров прилетел в Атланту, где пройдет заседание Совета министров иностранных дел стран G20.

Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл на место проведения заседания Совета глав МИД стран "Группы двадцати".

Отметим, мероприятие проходит 30-31 октября в американской Атланте.

Заседание с участием министров иностранных дел должно стать подготовительным к предстоящему саммиту стран G20, который ожидается в декабре этого года в Майами.

Российская сторона выступит на мероприятии "за скорейшую реформу глобальных экономических институтов и возвышение в них голоса государств Востока и Юга", пишет РИА Новости.

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