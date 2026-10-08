Бренды Ставрополья вышли на второе место в России

Продукция ставропольских предприятий поднялась на вторую строчку рейтинга лидеров России по развитию региональных креативных брендов, немного отстав от лидера –Краснодарского края и уверенно обойдя Подмосковье.

Ставропольские производители брендированной продукции вышли на второе место по числу региональных креативных брендов, уступив первенство лишь Краснодарскому краю, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"В России насчитывается более 400 региональных креативных брендов, представленных в 80 субъектах страны. Лидирует по их числу Краснодарский край с 27 брендами, затем идут Ставропольский край с 15 и Московская область с 11"

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Во всей России известны такие уникальные марки продукции регионов, как "Абрау-Дюрсо", "Кубанский рис", "Ессентуки", "Нарзан", "Гжель" и "Жостовская роспись", напомнили в ведомстве, передает портал "Это Кавказ".

Регион ведет активную работу в этом направлении: еще в начале текущего 2026 года в крае насчитывалось 11 брендов, а сейчас уже 15 - это не только минеральная вода, но и ставропольские сладости, мороженое, растительные масла и все то, что представляет потенциал региона в России и за ее пределами, пояснил министр экономического развития Ставрополья Антон Доронин.

Развивается и новый зонтичный бренд: в крае официально зарегистрирован товарный знак "Сделано на Ставрополье", и набирает интерес не только у покупателей, но и у производителей, - добавил Антон Доронин.