Вестник Кавказа

РФ планирует экспортировать более 2 млн т дизеля в ноябре

РФ планирует экспортировать более 2 млн т дизеля в ноябре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Александр Новак заявил, что экспорт российского дизеля в ноябре составит более 2 млн т топлива.

Вице-премьер России Александр Новак рассказал о планах РФ относительно поставок дизеля на внешний рынок. По словам Новака, октябрьский экспорт составит около 510 тыс т, тогда как в ноябре поставки вырастут до 2,15 млн т топлива. 

"Мы планируем, что в ноябре этот объем составит примерно 2 150 000 тонн. В ноябре месяце. То есть, если на октябрь у нас было 510 000 тонн, на ноябрь планируем больше"

– Александр Новак 

При этом Новак не обозначил планов по экспорту на начало следующего года, отметив, что поставки будут зависеть от ситуации. 

Напомним, что США ранее на месяц сняли рестрикции с российского дизеля. Первые танкеры с российским дизелем направились в США, Бразилию и Турцию.

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