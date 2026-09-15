Вестник Кавказа

Свыше 1,1 млрд рублей получат жители Дагестана на капремонт пострадавших от ливней домов

Свыше 1,1 млрд рублей получат жители Дагестана на капремонт пострадавших от ливней домов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Дагестана одобрили выплаты на более чем 1,1 млрд рублей жителям республики, дома которых были повреждены весенними паводками.

Более 1,1 млрд рублей выплатят в Дагестане людям, чьи дома после весеннего паводка нуждаются в капремонте, рассказал премьер-министр региона Магомед Рамазанов.

По его словам, на данный момент удалось рассмотреть две трети от всех полученных заявлений.

"Одобрены выплаты на капитальный ремонт по 1 тыс 467 заявлениям на сумму более 1,1 млрд рублей"

- Магомед Рамазанов

По словам главы правительства Дагестана, оставшиеся заявления будут проверены до ноября.

Рамазанов добавил, что уже успешно прошли процедуру согласования и сертификаты на строительство и покупку жилья, в общей сложности была утверждена выдача порядка 300 сертификатов. Соответствующие заявления будут рассмотрены до декабря.

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