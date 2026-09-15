Свыше 1,1 млрд рублей получат жители Дагестана на капремонт пострадавших от ливней домов

Власти Дагестана одобрили выплаты на более чем 1,1 млрд рублей жителям республики, дома которых были повреждены весенними паводками.

Более 1,1 млрд рублей выплатят в Дагестане людям, чьи дома после весеннего паводка нуждаются в капремонте, рассказал премьер-министр региона Магомед Рамазанов.

По его словам, на данный момент удалось рассмотреть две трети от всех полученных заявлений.

"Одобрены выплаты на капитальный ремонт по 1 тыс 467 заявлениям на сумму более 1,1 млрд рублей"

- Магомед Рамазанов

По словам главы правительства Дагестана, оставшиеся заявления будут проверены до ноября.

Рамазанов добавил, что уже успешно прошли процедуру согласования и сертификаты на строительство и покупку жилья, в общей сложности была утверждена выдача порядка 300 сертификатов. Соответствующие заявления будут рассмотрены до декабря.