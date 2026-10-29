США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке – СМИ

Fox News: Соединенные Штаты начали перебрасывать военный контингент на Ближний Восток из-за возможных новых ударов по Ирану.

Пентагон начал активно направлять военных на Ближний Восток на случай возобновления ударов по Ирану, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Отмечается, что переброска контингента направлена на "подготовку комплекса мер на случай, если президент США Дональд Трамп решит возобновить удары по ИРИ".

Как рассказали источники, несколько военных самолетов с американской авиабазы Форт-Блисс в Техасе прилетели на авиабазы в Увде и Неватиме на юге Израиля.

Также, согласно информации Fox News, американские самолеты были замечены в Иордании, Саудовской Аравии и Катаре.

Кроме того, ранее США направили в Саудовскую Аравию и Катар две дополнительные ракетные батареи Patriot с целью защитить объекты нефтегазовой инфраструктуры.