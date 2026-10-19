Вестник Кавказа

Хуситы ударили по президентскому дворцу в Адене

Карта Йемена и Омана
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Йеменские хуситы совершили атаку на аэропорт и дворец Маашик в Адене, который контролирует международно признанное правительство страны.

Президентский дворец Маашик в Адене, который находится под контролем официальных властей Йемена, был атакован силами "Ансар Аллах" (хуситами), сообщил представитель проправительственных сил Маджид ан-Назили.

Также хуситы нанесли серию ударов по аэропорту Адена, уточнил он.

"Хуситы атаковали баллистическими ракетами аэропорт Адена и президентский дворец Маашик"

– Маджид ан-Назили

Напомним, в настоящее время международно признанное правительство Йемена базируется в Адене, поскольку официальная столица страны Сана находится под контролем движения "Ансар Аллах".

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