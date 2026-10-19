Хуситы ударили по президентскому дворцу в Адене

Йеменские хуситы совершили атаку на аэропорт и дворец Маашик в Адене, который контролирует международно признанное правительство страны.
Президентский дворец Маашик в Адене, который находится под контролем официальных властей Йемена, был атакован силами "Ансар Аллах" (хуситами), сообщил представитель проправительственных сил Маджид ан-Назили.
Также хуситы нанесли серию ударов по аэропорту Адена, уточнил он.
"Хуситы атаковали баллистическими ракетами аэропорт Адена и президентский дворец Маашик"
– Маджид ан-Назили
Напомним, в настоящее время международно признанное правительство Йемена базируется в Адене, поскольку официальная столица страны Сана находится под контролем движения "Ансар Аллах".