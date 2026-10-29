Лавров рассказал об итогах заседания СМИД G20 в Атланте

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о том, что контактировал с госсекретарем США Марко Рубио на полях заседания Совета министров иностранных дел стран G20.

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал СМИ о том, какие темы обсудил с коллегами на заседании Совета министров иностранных дел стран "Группы двадцати" на пресс-конференции по итогам мероприятия.

По его словам, он контактировал в ходе мероприятия с госсекретарем США Марко Рубио.

"Был у нас неплохой разговор, короткий по понятным причинам, потому что он как хозяин имеет много функций, которые не позволяют ему много времени тратить на внедвадцаточные контакты"

— Сергей Лавров

Также министр заявил о том, что под председательством США в G20 "есть шанс добиться договоренностей, которые будут выполняться".

По мнению главы МИД РФ, "Группа двадцати" – вполне дееспособный и жизнеспособный формат.

В частности, Москва поддерживает принципиальную нацеленность председательства Вашингтона в G20 на деполитизацию обсуждений в этом формате, обозначил он.

"Мы поддерживаем принципиальную нацеленность американского председательства на то, чтобы деполитизировать дискуссии и сконцентрироваться на тех темах, которые первоначально были согласованы как повестка дня "двадцатки"

— Сергей Лавров

Как отметил глава МИД РФ, в Атланте стороны обсудили двусторонние отношения России и Соединенных Штатов, а также сотрудничество в различных сферах и на международных платформах — ООН, G20, ATЭС.

В этой связи Лавров подчеркнул, что встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях предстоящего саммита АТЭС в Шэньчжэне "была бы крайне востребована в нынешней обстановке в мире".

При этом министр иностранных дел России призвал не питать иллюзий в отношениях с США после дизельной сделки.

По его словам, прогресса по теме возврата российской дипломатической собственности в Соединенных Штатах пока нет.

"Была упомянута дипломатическая недвижимость, по которой никакого прогресса нет, хотя контакты экспертов продолжаются. Но это как из пустого в порожнее переливается"

— Сергей Лавров

Кроме того, на заседании участники также обсудили процесс украинского урегулирования, отметил глава МИД РФ.

В этой связи Лавров выразил благодарность администрации президента США Дональда Трампа.

"Мы благодарны позиции администрации Трампа, которая на данный момент стала первой и единственной западной страной, которая признала коренные причины начала украинского конфликта"

— Сергей Лавров