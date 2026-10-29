Следующий бой станет одним из последних в MMA –– Махачев

Поединок против победителя пары Пратес – Моралес станет одним из последних в смешанных единоборствах для Ислама Махачева. Соответствующую информацию подтвердил сам боец.

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев объявил на своих страницах в социальных сетях, что его следующий бой станет одним из последних в профессиональной карьере в ММА.

Соперником 35-летнего спортсмена будет победитель противостояния Карлос Пратес (Бразилия) – Майкл Моралес (Эквадор).

"Мой следующий бой станет одним из последних в моей карьере. Говорят, Пратес слишком опасен для меня, а Моралес слишком хорош. Поэтому я хочу встретиться с лучшим из них и ещё раз доказать всем, кто лучший в мире"

– Ислам Махачев

Напомним, бой Пратеса и Моралеса состоится на турнире UFC 336, который пройдет 30 января следующего года в Торонто. Это будет поединок за временный чемпионский пояс UFC в полусреднем весе.