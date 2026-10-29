Вестник Кавказа

Фестиваль культуры и спорта народов Юга России начался в Дагестане

Дагестанский национальный костюм
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Республике Дагестан прошло торжественное открытие XVII Фестиваля культуры и спорта народов Юга России, который приурочен Году единства народов РФ.

Торжественное открытие XVII Фестиваля культуры и спорта народов Юга России состоялось в Дагестане, проинформировала пресс-служба главы республики.

Отмечается, что мероприятие состоялось в Каспийске во Дворце спорта и молодежи.

"Во дворце спорта и молодежи им. Али Алиева в Каспийске в эти минуты проходит торжественная церемония открытия XVII Фестиваля культуры и спорта народов Юга России, приуроченного к Году единства народов России"

 — пресс-служба главы Дагестана

В сообщении уточнили, что в мероприятии принял участие первый замминистра спорта России Одес Байсултанов и председатель правительства республики Магомед Исрапилов.

Глава Дагестана Федор Щукин заявил, что "гости республики увезут с собой самые теплые воспоминания о регионе и дагестанцах".

Об этом он сказал на встрече с руководителями творческих коллективов - участниками Форума национальных творческих коллективов "Многонациональная Россия", которая состоялась в рамках фестиваля.

"Дагестан - республика с богатым культурным многообразием. Поэтому особенно приятно, что к нам приехали люди, для которых сохранение и развитие национальных искусств - профессия. Традиции живут, пока есть люди, готовые передавать их следующим поколениям"

 — Федор Щукин 

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