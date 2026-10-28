"Кавказ.РФ" выпустил важные рекомендации для отельеров

Институт развития "Кавказ.РФ" разработал рекомендации для владельцев отелей и гостиниц, которые помогут одновременно сократить расходы и поднять уровень сервиса.

До 9 тыс отелей и гостиниц могут воспользоваться новыми рекомендациями "Кавказ.РФ", чтобы уменьшить расходы и улучшить сервис, рассказали в пресс-службе института развития.

Одно коробочное решение касается завтраков по системе "шведский стол", второе – работы сайта отеля. Они изложены в форме пошаговых инструкций.

"Исследования на базе гостиниц СКФО выявили типичные проблемы, с которыми сталкиваются отельеры вне зависимости от региона. В их числе перепроизводство завтраков и уход потенциальных гостей с плохо оптимизированного сайта"

- "Кавказ.РФ"

Что касается шведского завтрака, то использование предлагаемых мер, распространяющихся на весь процесс, поможет увеличить скорость приготовления завтраков в отелях почти на треть, а время сервировки и потери продуктов уменьшить почти на 30%. В результате отельеры смогут избежать перепроизводства еды и ускорить уборку столов.

Второе решение предлагает ряд шагов, благодаря которым можно провести оптимизацию сайта отеля, что даст увеличение загрузки гостиницы в среднем на 15%, при этом существенно уменьшив стоимость привлечения гостя.

Найти инструкции можно на сайте Производительность.рф.