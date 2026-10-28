"Кавказ.РФ" выпустил важные рекомендации для отельеров

До 9 тыс отелей и гостиниц могут воспользоваться новыми рекомендациями "Кавказ.РФ", чтобы уменьшить расходы и улучшить сервис, рассказали в пресс-службе института развития.
Одно коробочное решение касается завтраков по системе "шведский стол", второе – работы сайта отеля. Они изложены в форме пошаговых инструкций.
"Исследования на базе гостиниц СКФО выявили типичные проблемы, с которыми сталкиваются отельеры вне зависимости от региона. В их числе перепроизводство завтраков и уход потенциальных гостей с плохо оптимизированного сайта"
- "Кавказ.РФ"
Что касается шведского завтрака, то использование предлагаемых мер, распространяющихся на весь процесс, поможет увеличить скорость приготовления завтраков в отелях почти на треть, а время сервировки и потери продуктов уменьшить почти на 30%. В результате отельеры смогут избежать перепроизводства еды и ускорить уборку столов.
Второе решение предлагает ряд шагов, благодаря которым можно провести оптимизацию сайта отеля, что даст увеличение загрузки гостиницы в среднем на 15%, при этом существенно уменьшив стоимость привлечения гостя.
Найти инструкции можно на сайте Производительность.рф.