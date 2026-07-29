Совет IIHF продлил отстранение сборных РФ по хоккею

Российские сборные по хоккею не смогут принимать участие в международных соревнованиях еще как минимум год. Соответствующее решение было принято советом IIHF.

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) решил продлить отстранение российских сборных от турниров на 2027 год. Об этом сказано в сообщении, распространенном 30 июля пресс-службой организации.

"После этого рассмотрения совет постановил, что сборные России не будут допущены к участию в турнирах IIHF сезона-2026/27 из-за сохраняющихся проблем с безопасностью и неподкупностью в спорте"

– IIHF

В организации подчеркнули, что в ноябре дополнительно проанализируют возможность участия сборной России в чемпионате мира среди женских команд, который состоится в следующем году.