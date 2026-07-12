УЕФА объявил о бойкоте чемпионата мира по футболу 2030 года

Все члены УЕФА договорились бойкотировать мужской ЧМ-2030 и женский ЧМ-2031. Соответствующее решение было принято по итогам сегодняшнего заседания, прошедшего в онлайн-формате.

Все 55 членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) единогласно поддержали решение бойкотировать турниры Международной федерации футбола (ФИФА) после намерения ее президента Джанни Инфантино продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам. Об этом сказано в сообщении, распространенном УЕФА по итогам прошедшего 30 июля онлайн-заседания.

"УЕФА и 55 входящих в нее ассоциаций едины во мнении. Мы единогласно и безоговорочно отвергаем предложение ФИФА о передаче прав собственности на чемпионат мира и другие соревнования частным инвесторам. Чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт"

– УЕФА

В заявлении подчеркивается, что чемпионат мира – одно из величайших спортивных наследий футбола, поэтому ни одна его часть не может быть передана частным инвесторам.

"Это одно из величайших спортивных наследий футбола. Оно создавалось на протяжении поколений игроками, национальными командами и болельщиками со всех континентов. Ни одна его часть не должна быть передана частным инвесторам. Чемпионат мира не продается "

– УЕФА

Ранее сообщалось, что глава ФИФА собирается продать долю коммерческих прав на ЧМ частным инвесторам. Это позволило бы ему лично получить десятки миллионов фунтов. План предполагает создание компании, которая будет контролировать главные мужские и женские соревнования ФИФА – чемпионат мира и клубный чемпионат мира. Переговоры велись с фигурами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа.