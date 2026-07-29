Американцы не поддерживают военную операцию Вашингтона на Ближнем Востоке – СМИ

Associated Press: большинство граждан США в ходе опроса выступили против продолжения военных действий на Ближнем Востоке и поддержали идею переговоров о прекращении огня.
Издание Associated Press совместно с NORC провели опрос американских граждан, попытавшись выяснить уровень поддержки военной операции США против Ирана.
Как показали результаты опроса, 64% граждан страны считают потери США неоправданными. Около 70% опрошенных выступают за переговоры с Ираном.
Респонденты не разделяют военных амбиций Белого дома и не поддерживают цели войны, которые противоречат национальной безопасности США. При этом более половины опрошенных выступают против получения Ираном ядерного оружия.