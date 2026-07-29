Нетаньяху и Трамп обсудили три сценария действий в отношении Ирана

По сообщениям СМИ, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп обсудили три возможных варианта дальнейших действий в отношении Ирана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп во время встречи обсудили три сценария действий в отношении Ирана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

В публикации сообщается, что США рассматривают сценарии компромиссной сделки с Ираном, продолжения блокады и экономического давления или начала масштабных боевых действий.

По данным собеседников агентства, в ходе переговоров Биньямин Нетаньяху представил Дональду Трампу альтернативные варианты, их содержание не раскрывается. При этом премьер-министр Израиля дал понять, что ожидает конечного решения от США.

Отметим, конфликт обострился 8 июля, когда Дональд Трамп объявил об окончании перемирия, а ВС США впервые после меморандума ударили по Ирану из-за атаки на судно в Ормузском проливе. В ответ Иран начал атаковать объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Омане.