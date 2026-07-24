Вестник Кавказа

В Сочи запустили регулярные морские рейсы в Адлер и Сириус

Марина
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Регулярное морское сообщение запущено между Сириусом, Адлером и Сочи, что позволит жителям и туристам сократить время в пути между городами примерно до часа.

В Сочи четыре раза в неделю начали выполнять регулярные рейсы скоростного судна "Комета 120М" по маршруту "Сириус - Адлер - Сочи", время в пути по которому составит чуть более часа. Об этом сообщила пресс-служба ФТ Сириус.

"С 28 июля 2026 года "Комета" начала курсировать по маршруту "Сириус - Адлер - Сочи" с отправлением четыре раза в неделю (по вторникам, средам, четвергам и субботам)"

- сообщение 

Вместимость судна составляет 120 человек, максимальная дальность хода — 200 морских миль, скорость — до 35 узлов (около 65 км/ч). На борту установлены кондиционеры, кресла авиационного типа и применена виброизоляция.

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