Вестник Кавказа

США обвинили Иран в атаке на свои войска на Ближнем Востоке

Карта Персидского залива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В CENTCOM сообщили об ударах Ирана по американским войскам на Ближнем Востоке. Согласно сообщению, они были нанесены несколько часов назад.

Военные Ирана нанесли удары по войскам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на страницах в социальных сетях Центрального командования США (CENTCOM).

В CENTCOM отметили, что удары были нанесены в 17:45 по восточному времени (00:45 мск).

"Сегодня в 17.45 по восточному времени силы Корпуса стражей исламской революции запустили из Ирана несколько баллистических ракет, попытавшись нанести внезапный удар по американским войскам, размещенным на Ближнем Востоке"

– CENTCOM

Напомним, в конце прошлой недели Дональд Трамп приказал прекратить удары по Ирану. В ответ Исламская Республика отказалась от атак на американские военные объекты, расположенные в ближневосточных странах.

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