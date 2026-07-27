"Арарат-Армения" вышел в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов

ФК "Арарат-Армения" продолжает борьбу за выход в основной этап Лиги чемпионов. По сумме двух встреч армянская команда одолела во 2-м раунде квалификации "Шэмрок Роверс".

В Дублине завершился матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/27 между "Шэмрок Роверс" и "Арарат-Арменией".

Счет был открыт уже на 11-й минуте – отличился полузащитник "Шэмрок Роверс" Мэттью Хили. На 36-й минуте нападающий Аарон Грин отправил второй мяч в сетку ворот гостей. А на 73-й минуте нападающий "Арарат-Армении" Сандро Лима сократил отставание в счете, установив окончательный результат – 2:1 в пользу "Шэмрок Роверс".

В первой встрече победу одержала армянская команда (2:0). По сумме двух встреч дальше идет "Арарат-Армения".