В Ставрополе постепенно стабилизируется ситуация с топливом

Ситуация со снабжением топлива в Ставропольском крае и других регионах РФ стабилизируется, благодаря чему ряд АЗС отменили ограничения по продаже бензина.

В Ставрополе и на территории края ряд АЗС отменили ограничения по продаже бензина после нормализации снабжения. Об этом сообщает "Победа26" со ссылкой на минпром региона.

"За прошедшие сутки продано 2,7 тыс т. Ряд компаний отменены ограничения по продаже топлива. В ряде сохраняются ограничения по 30-50 л. В целом на сегодняшний день ситуацию с топливом можно описать как стабилизирующуюся"

- Василий Глушаков

Лимиты на отпуск всех видов топлива в Волгоградской области с 28 июля полностью отменили ведущие сети АЗС "Лукойл" и "Газпром". Об этом говорится в сообщении комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области.

В Краснодаре на утро 28 июля работают 83 автозаправки, сообщает Муниципальный центр управления. На некоторых АЗС по решению собственников топливо отпускают строго в баки. Еще 20 станций временно приостановили продажи, а 11 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Александр Новак в эфире программы "Вести" заявил о частичной стабилизации топливного рынка благодаря правительственным мерам. Запрет экспорта и рост производства позволили нормализовать работу АЗС в ряде регионов, а баланс поставок для аграриев теперь обеспечат региональные операторы.