Вестник Кавказа

В Дагестане модернизируют сферу ЖКХ

В Дагестане модернизируют сферу ЖКХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правительство Дагестана и мэрии Москвы обсудили совместные шаги по цифровизации жилищно-коммунального комплекса республики и повышению качества услуг для населения.

Власти Дагестана планируют модернизировать сферу жилищно-коммунального хозяйства, организовать управление многоквартирными домами (МКД) и внедрить единый платежный документ, сообщила пресс-служба правительства республики.

Данные задачи председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов обсудил с заместителем мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петром Бирюковым. Стороны рассмотрели перспективы применения столичных цифровых решений и повышения собираемости платежей в регионе.

Магомед Рамазанов подчеркнул, что модернизация ЖКХ с опорой на успешный опыт Москвы является для республики ключевым приоритетом, необходимым для обеспечения высокого уровня коммунальных услуг.

По итогам встречи стороны договорились развивать дальнейшее сотрудничество, а внедрение цифровых технологий в жилищно-коммунальном комплексе Дагестана также позволит обеспечить строгий учет потребляемых ресурсов.

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