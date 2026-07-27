В Дагестане модернизируют сферу ЖКХ

Власти Дагестана планируют модернизировать сферу жилищно-коммунального хозяйства, организовать управление многоквартирными домами (МКД) и внедрить единый платежный документ, сообщила пресс-служба правительства республики.
Данные задачи председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов обсудил с заместителем мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петром Бирюковым. Стороны рассмотрели перспективы применения столичных цифровых решений и повышения собираемости платежей в регионе.
Магомед Рамазанов подчеркнул, что модернизация ЖКХ с опорой на успешный опыт Москвы является для республики ключевым приоритетом, необходимым для обеспечения высокого уровня коммунальных услуг.
По итогам встречи стороны договорились развивать дальнейшее сотрудничество, а внедрение цифровых технологий в жилищно-коммунальном комплексе Дагестана также позволит обеспечить строгий учет потребляемых ресурсов.