Вестник Кавказа

Путин и Алиев отметили активизацию диалога России и Азербайджана

Владимир Путин и Ильхам Алиев
© Фото: Сайт президента Азербайджана
Между лидерами России и Азербайджана состоялся телефонный разговор, посвященный обсуждению актуальной международной повестки и расширению двустороннего сотрудничества.

​Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений в ходе телефонного разговора. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

​"Обсудив актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, лидеры отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей и активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств"

- Кремль

В ходе беседы главы государств также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества.

Отметим, ранее в Москве прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова, которые согласовали программу встреч на 2026-2027 годы. Кроме того, на сентябрь текущего года запланированы переговоры вице-премьера РФ Алексея Оверчука и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева для обсуждения совместных торгово-экономических проектов.

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