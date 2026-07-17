Путин и Алиев отметили активизацию диалога России и Азербайджана

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений в ходе телефонного разговора. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсудив актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, лидеры отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей и активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств"
- Кремль
В ходе беседы главы государств также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества.
Отметим, ранее в Москве прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова, которые согласовали программу встреч на 2026-2027 годы. Кроме того, на сентябрь текущего года запланированы переговоры вице-премьера РФ Алексея Оверчука и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева для обсуждения совместных торгово-экономических проектов.