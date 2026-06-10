Судьба российских военных баз в Сирии не решена

Аш-Шараа сообщил, что Москва и Дамаск ведут обсуждение судьбы российских военных баз в Сирии. Он отметил, что две страны связаны большими общими интересами.

Переговоры между Москвой и Дамаском по теме российских военных баз продолжаются, рассказал президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

Он отметил, что в отношениях двух стран после смены власти в Сирии открылась новая страница.

"Между нашими странами существуют исторические отношения, нас связывают большие интересы. Сейчас мы работаем над тем, чтобы скорректировать курс и вернуть положение дел в нормальное русло"

– Ахмед аш-Шараа

По его словам, обсуждение с российской стороной будущего российских военных баз в Сирии не завершено.

Всего в России в Сирии три военные базы: авиабаза Хмеймим, аэродром в городе Камышлы и пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. Авиабаза Хмеймим может быть постепенно переоборудована в учебный центр для армии Сирии. В Тартусе Москва и Дамаск договорились один из причалов оставить за российским флотом, втрой использовать под коммерцию.