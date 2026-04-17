МИД РФ: Москва и Дамаск обсуждают военное присутствие России в Сирии

Мария Захарова заявила, что Россия и Сирия ведут диалог по многим вопросам, в том числе обсуждается тема российских военных баз в стране.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва и Дамаск активно контактируют по разным направлениям. В частности, стороны затронули и вопрос российского военного присутствия в Сирии.

"В рамках контактов с сирийскими партнерами, конечно же, обсуждается и проблематика нашего военного присутствия в САР, в том числе, в контексте возможного переформатирования функционала российских военных объектов"

– Мария Захарова

По словам Захаровой, развивается активное взаимодействие между РФ и Сирией как по линии министерств, так и между бизнес-структурами. Важную роль играют комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, подчеркнула спикер российского МИД.