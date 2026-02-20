СЭЗ в Идлибе могут создать Сирия и Турция

Сирия и Турция работают над созданием свободной экономической зоны в Идлибе, рассказал сирийский президент.

Свободная экономическая зона может появиться в Идлиб, над проектом совместно работают Сирия и Турция, сообщил президент Сирии Ахмед аш-Шараа, пишет агентство Anadolu.

"Между Сирией и Турцией существуют значительные возможности для региональной интеграции… Сейчас ведется работа по созданию сирийско-турецкой свободной экономической зоны в Идлибе, где совместно смогут развиваться приоритетные отрасли промышленности"

– Ахмед аш-Шараа

Глава государства пояснил, что Идлиб находится поблизости от границы с Турцией и благодаря своему месторасположению выступает наиболее оптимальным регионом для реализации подобного проекта. Кроме того, в этом регионе проходят ключевые автодороги, ведущие в Дамаск, Алеппо и Латакию.

Также Аш-Шараа рассказал, что сирийское руководство при поддержке турецких партнеров направляет инвестиции в реконструкцию воздушной и морской инфраструктуры Сирии, что позволит расширить логистические возможности страны.