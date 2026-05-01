На Эльбрусе закроют все канатные дороги для техобслуживания

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Канатные дороги на Эльбрусе будут закрыты 8 июня для проведения обязательного технического обслуживания и проверки систем безопасности пассажирских подъемников.

Работу подъемников на горнолыжном курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии ограничат 8 июня из-за плановой профилактики. Об этом сообщила администрация курорта.

"8 июня канатные дороги будут закрыты для технического обслуживания на один день"

- администрация курорта

Регламентные работы проводятся для обеспечения безопасности посетителей на подъемниках. Сейчас на территории комплекса функционируют канатные дороги Азау - Кругозор, которая поднимает туристов с высоты 2350 м на 3000 м, Кругозор - Мир на высотах от 3000 до 3500 м, Мир - Гарабаши от 3500 до 3847 м, Мир-2 - Баштала от 3500 до 3560 м и Баштала - Чиран от 3560 до 3300 м.

Горный курорт Эльбрус располагается на южных склонах одноименной горы на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Инфраструктура насчитывает около 25 км трасс различной сложности и сеть подъемников.

