США не просят Армению отказаться от дружбы с другими странами – Рубио

Глава американской дипломатии Марко Рубио заявил, что Вашингтон не препятствует связям Армении с другими странами и не просит Ереван пересмотреть свою внешнюю политику.

"Хотел бы прояснить, что мы не посягаем на суверенитет Армении. Мы не просим их отказаться от дружбы с другими странами. Мы лишь хотим, чтобы наши отношения строились не только на мире. Мир важен, но это лишь начало: он открывает возможности в экономической сфере"

— Марко Рубио

Госсекретарь США отметил важность подписания соглашений в рамках проекта TRIPP ("Маршрут Трампа"). По словам Рубио, проект привлечет американские частные инвестиции. При этом, как отметил госдеятель, проект не направлен на установлении монополии американского бизнеса.

"Мы не стремимся к монополии американских компаний, но мы хотим, чтобы они получили свою справедливую долю"

– Марко Рубио