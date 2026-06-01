США не просят Армению отказаться от дружбы с другими странами – Рубио

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Марко Рубио заявил, что политика Вашингтона в отношении Еревана не направлена на разрыв связей Армении с другими странами.

Глава американской дипломатии Марко Рубио заявил, что Вашингтон не препятствует связям Армении с другими странами и не просит Ереван пересмотреть свою внешнюю политику. 

"Хотел бы прояснить, что мы не посягаем на суверенитет Армении. Мы не просим их отказаться от дружбы с другими странами. Мы лишь хотим, чтобы наши отношения строились не только на мире. Мир важен, но это лишь начало: он открывает возможности в экономической сфере"

— Марко Рубио 

Госсекретарь США отметил важность подписания соглашений в рамках проекта TRIPP ("Маршрут Трампа"). По словам Рубио, проект привлечет американские частные инвестиции. При этом, как отметил госдеятель, проект не направлен на установлении монополии американского бизнеса. 

"Мы не стремимся к монополии американских компаний, но мы хотим, чтобы они получили свою справедливую долю"

– Марко Рубио

