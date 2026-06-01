Армения может войти в проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

Новым участником железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс может стать Армения, такой вариант развития событий допустил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе при общении с журналистам после торжественной церемонии открытия модернизированной железнодорожной линии БТК.
По его словам, Тбилиси готов по максимуму развивать сотрудничество с Ереваном в области транспорта.
"Когда мы говорим о развитии связующей функции Грузии, Армении уделяется большое внимание, и мы готовы максимально углубить партнерство с нашими армянскими друзьями, в том числе и в развитии транзитной функции"
– Ираклий Кобахидзе
Глава грузинского правительства подчеркнул, что Тбилиси со своей стороны приложит все возможные усилия в этом направлении.
Один из журналистов задал Кобахидзе вопрос о потенциальном включении Армении в проект БТК. В ответ грузинский премьер-министр сказал, что это вполне возможно.