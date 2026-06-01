Армению и Россию ждет нормальное партнерское будущее – Мирзоян

Глава МИД Армении сообщил о продолжающейся работе по устранению проблем в отношениях с Россией. Он отметил, что Ереван и Москва продолжат партнерство в будущем.

Армению и Россию ждет нормальное партнерское будущее. Такое заявление сделал 2 июня глава МИД республики Арарат Мирзоян.

Выступая 2 июня на предвыборных дебатах на Общественном телевидении Армении, он отметил, что представители двух стран продолжат работу, направленную на устранение всех недоразумений в двусторонних отношениях.

"Мы в конструктивной и рабочей атмосфере работаем и будем работать с нашими российскими коллегами для решения проблем, разъяснения всех недоразумений. И поверьте, Армению и Россию ждет нормальное партнерское будущее"

– армянский министр

Напомним, накануне состоялся телефонный разговор президента России и премьер-министра Армении. В ходе беседы Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с днем рождения.