Лейла Алиева посетила презентацию выставки азербайджанских ковров в Будапеште

В Этнографическом музее Венгрии состоялась официальная презентация выставки азербайджанских ковров при участии вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, выступившей инициатором этой культурной акции.

В столице Венгрии, в Этнографическом музее с конца июня работает выставка "Азербайджанские ковры – от традиции к современному искусству", организованная по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. Посетителям выставки предлагается познакомиться с редчайшими азербайджанскими коврами XVII-XX веков, национальными костюмами, ювелирными украшениями и эскизами ковроткачества.

Лейла Алиева прибыла в Будапешт для личного участия в официальной презентации выставки и осмотрела всю привезенную в венгерский Этнографический музей экспозицию.

Ковры, представленные в Будапеште, происходят из Карабаха, Ширвана, Баку и других азербайджанских районов. Каждый подобранный для выставки экземпляр передает особые ковроткаческие традиции того или иного региона Азербайджана. Кроме того, в экспозицию включен ряд современных работ, включая эскизы народных художников Азербайджана Лятифа Керимова и Эльдара Микаилзаде, произведения художника CHINGIZа и мультидисциплинарного художника Медины Гасымовой.

Выставка организована так, что посетители могут наблюдать постепенный переход азербайджанского классического ковроткачества с характерными для него растительными и геометрическими орнаментами в формы современного искусства. Связь прошлого с настоящим передает вневременность, эстетику и культурный вес текстильных традиций Азербайджана.

Организатором выставки выступили Фонд Гейдара Алиева, Минкультуры АР, дипмиссия Азербайджана в Будапеште, Этнографический музей Венгрии и Азербайджанский национальный музей ковра.