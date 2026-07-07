Трамп нацелился на укрепление отношений между США и Грузией

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заинтересован в укреплении отношений с Грузией. Об этом информирует 17 июля пресс-служба правительства республики.
Согласно информации, глава Белого дома написал письмо в ответ на поздравления грузинского премьера с 250-летием независимости США.
"Искренне ценю проявленное вами внимание. Совместной работой для поддержки суверенитета, безопасности и продолжительного благополучия мы можем добиться значительного прогресса. С нетерпением жду укрепления нашего сотрудничества, чтобы вместе двигаться в сторону к более безопасному, процветающему и мирному будущему"
– Дональд Трамп
Американский лидер также подчеркнул, что ценит дружбу с партнерами, разделяющими общие идеалы с США.
Напомним, отношения Грузии и США испортились после того, как в 2024 году в республике был принят закон об иностранных агентах. В ноябре того же года премьер-министр Грузии объявил о заморозке начала переговоров о вступлении страны в ЕС до конца 2028 года. После этого Госдеп США приостановил стратегическое партнерство с республикой.