КСИР озвучил возможные сроки окончания ударов по противнику

В Иране рассказали, сколько будут продолжать наносить удары по противнику. По словам представителя ВКС КСИР, Исламская Республика хочет добиться нормализации ситуации на южном побережье и в Ормузе.

Иран будет наносить удары по противнику до тех, пока не обеспечит безопасность южной части страны и Ормузского пролива. Такое заявление сделал 17 июля Маджид Мусави, командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

"Наши эффективные и целенаправленные удары по противнику со всей территории Ирана будут продолжаться до тех пор, пока на южное побережье страны и в Ормузский пролив не вернется спокойная обстановка"

– Маджид Мусави

Ранее портал Axios сообщил, что Центральное командование США (CENTCOM) завершило разработку плана проведения серии "коротких и мощных" ударов по иранским объектам, включая инфраструктуру. Цель этих атак – преодолеть тупик в переговорах, посвященных ядерной сделке.

Напомним, активные боевые действия между США и Ираном возобновились в начале июля. На этой неделе в КСИР заявили, что вооруженные силы Ирана считают недвижимость президента США Дональда Трампа в ОАЭ и Саудовской Аравии законной целью для ударов.