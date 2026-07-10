Вестник Кавказа

США и Иран должны остановить эскалацию в регионе – МИД Пакистана

Исламабад на карте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пакистанское внешнеполитическое ведомство призвало Тегеран и Вашингтон закончить боевые действия и возобновить переговоры по урегулированию конфликта при посредничестве Исламабада.

Соединенные Штаты и Исламская Республика должны прекратить возобновившиеся боевые действия в регионе Ближнего Востока, соответствующее заявление сделал официальный представитель МИД Пакистана Тахир Андраби.

Также пакистанское внешнеполитическое ведомство призвало конфликтующие стороны вновь вернуться к урегулированию конфликта дипломатическим путем.

"Пакистан продолжит призывать стороны к прекращению насилия и к возобновлению технических переговоров в соответствии с меморандумом о взаимопонимании"

– Тахир Андраби

Все вопросы, вызывающие разногласия, должны решаться за столом переговоров, подчеркнул он.

По словам официального представителя МИД Пакистана, Исламабад вновь готов оказывать посреднические усилия для достижения мира в регионе.

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