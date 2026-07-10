США и Иран должны остановить эскалацию в регионе – МИД Пакистана

Соединенные Штаты и Исламская Республика должны прекратить возобновившиеся боевые действия в регионе Ближнего Востока, соответствующее заявление сделал официальный представитель МИД Пакистана Тахир Андраби.
Также пакистанское внешнеполитическое ведомство призвало конфликтующие стороны вновь вернуться к урегулированию конфликта дипломатическим путем.
"Пакистан продолжит призывать стороны к прекращению насилия и к возобновлению технических переговоров в соответствии с меморандумом о взаимопонимании"
– Тахир Андраби
Все вопросы, вызывающие разногласия, должны решаться за столом переговоров, подчеркнул он.
По словам официального представителя МИД Пакистана, Исламабад вновь готов оказывать посреднические усилия для достижения мира в регионе.