Пакистан снова станет посредником на переговорах США и Ирана

Премьер-министр Пакистана заявил о том, что Исламабад готов продолжить играть роль посредника между Вашингтоном и Тегераном.
Пакистан готов продолжить оказывать посреднические усилия в переговорах США и Ирана, такое заявление сделал премьер-министр страны Шахбаз Шариф.
Об этом он сообщил в разговоре с иранским президентом Масудом Пезешкианом.
"Говорил с... Пезешкианом сегодня... Я подтвердил готовность Пакистана продолжать играть роль честного и искреннего посредника для установления длительного мира в регионе"
– Шахбаз Шариф
Также, по словам пакистанского премьера, стороны обсудили общую ситуацию в регионе на фоне эскалации конфликта.
Кроме того, Шариф подчеркнул необходимость сдержанности и диалога для сохранения недавних достижений в сфере урегулирования.