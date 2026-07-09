Вестник Кавказа

Пакистан снова станет посредником на переговорах США и Ирана

Флаг Пакистана
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Премьер-министр Пакистана заявил о том, что Исламабад готов продолжить играть роль посредника между Вашингтоном и Тегераном.

Пакистан готов продолжить оказывать посреднические усилия в переговорах США и Ирана, такое заявление сделал премьер-министр страны Шахбаз Шариф.

Об этом он сообщил в разговоре с иранским президентом Масудом Пезешкианом. 

"Говорил с... Пезешкианом сегодня... Я подтвердил готовность Пакистана продолжать играть роль честного и искреннего посредника для установления длительного мира в регионе"

– Шахбаз Шариф

Также, по словам пакистанского премьера, стороны обсудили общую ситуацию в регионе на фоне эскалации конфликта.

Кроме того, Шариф подчеркнул необходимость сдержанности и диалога для сохранения недавних достижений в сфере урегулирования.

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