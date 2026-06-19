Грузия теряет доверие к ОБСЕ из-за принятой декларации — Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе указал на падение доверия граждан Грузии к ОБСЕ после принятия Парламентской ассамблеей организации новой декларации с критикой в адрес республики.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что ОБСЕ теряет доверие в глазах грузинского общества из-за принятой декларации, в которой раскритикована республика. Об этом глава правительства сообщил журналистам.

"Конечно же, из-за таких документов, к сожалению, доверие грузинского общества не только к Парламентской ассамблее ОБСЕ, но и к ОБСЕ в целом ослабевает, что очень жаль. Мы видим, что Парламентская ассамблея ОБСЕ опустилась до уровня Джо Уилсона. Это очень трагическое явление. Конечно же, мы сделаем соответствующие выводы из этого"

- Ираклий Кобахидзе

Напомним, ранее Парламентская ассамблея ОБСЕ утвердила антигрузинскую декларацию, основу которой составила резолюция американского конгрессмена Джо Уилсона. Текст документа содержит обвинения в адрес республики в нарушении демократических норм и ограничении свободы собраний, а также ставит под сомнение легитимность парламентских и муниципальных выборов. В знак протеста представители грузинской делегации покинули заседание ассамблеи еще до начала процедуры голосования.