Вестник Кавказа

Грузия усилит работу по развитию Среднего коридора — Кобахидзе

Грузия усилит работу по развитию Среднего коридора — Кобахидзе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии намерены усилить работу по Среднему коридору и привлечь дополнительные транзитные грузы на этот маршрут для расширения сотрудничества с Таджикистаном.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе в ходе официальной двусторонней встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном на совместном брифинге сообщил о планах по увеличению загрузки Среднего коридора, направленных на привлечение новых транзитных грузов и укрепление экономического потенциала маршрута.

"Мы отметили важность усиления работы в этом направлении и привлечения дополнительных грузов"

- Иракли Кобахидзе

В ходе переговоров стороны подробно обсудили возможности расширения торгово-экономического взаимодействия. Иракли Кобахидзе и Эмомали Рахмон договорились о создании межправительственной комиссии по экономическим вопросам.

Новая структура станет платформой для развития сотрудничества по различным направлениям. Также участники встречи рассмотрели перспективы взаимодействия в сфере логистики, подчеркнув стратегическое значение данного маршрута.

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