Премьер Грузии прибыл с визитом в Таджикистан

В ходе визита в Таджикистан глава грузинского правительства проведет несколько встреч. В частности, Ираклий Кобахидзе пообщается с местным коллегой и президентом страны.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе начал официальный визит в Таджикистан. Об этом сообщают 19 июня грузинские средства массовой информации

В ходе поездки Кобахидзе проведет ряд встреч с руководством Таджикистана. В частности, он пообщается с президентом Эмомали Рахмоном, премьер-министром Кохиром Расулзода и председателем Палаты представителей Верховного собрания страны Файзали Идизодой.

После переговоров планируются совместные заявления для прессы.

Вместе с грузинским премьером в Душанбе прибыли главы МИД, Минэкономики, Минсельхоза, Минобразования, Минкультуры и руководитель администрации правительства.