Кобахидзе оценил роль Пашиняна в отношениях Грузии и Армении

Глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе рад продолжению сотрудничества с премьером Армении Николом Пашиняном. Он подчеркнул, что во время премьерства Пашиняна отношения двух стран находятся на необычайно высоком уровне.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сыграл большую роль в укреплении грузино-армянских отношений. Такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
"Личная роль Пашиняна в отношениях Грузии и Армении очень высока"
– Ираклий Кобахидзе
Он подчеркнул, что в условиях премьерства Пашиняна отношения Тбилиси и Еревана находятся на беспрецедентно высоком уровне.
"И я очень рад, что эти отношения так же продолжатся"
– грузинский премьер
Напомним, накануне в Армении состоялись выборы в парламент, победу на которых одержала партия "Гражданский договор", набравшая 49,81% голосов. В парламент также прошли блок "Сильная Армения" (23.29%), националистический блок "Армения" (9.94%) и партия "Процветающая Армения" (4%).