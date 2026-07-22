Лавров и Ван И обсудили США

Глава МИД России встретился со своим китайским коллегой на полях министериала ШОС в Кыргызстане и обсудил с ним отношения с Вашингтоном и ситуацию вокруг Украины.

Министры иностранных дел РФ и КНР – Сергей Лавров и Ван И – провели переговоры в кыргызсканском Чолпон-Ата, сообщила пресс-служба российского дипломатического ведомства.

Встреча прошла в рамках заседания Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое стартовало сегодня в Кыргызстане.

Как отметили в МИД, стороны обсудили отношения Москвы и Пекина с Вашингтоном, а также ход украинского урегулирования.

"Обсуждалась тема отношений с США и ситуация вокруг украинского кризиса"

– МИД РФ

Также Лавров и Ван И обсудили основные аспекты российско-китайских отношений и широкий круг международной повестки, особенно, в контексте участия Москвы и Пекина в (ШОС) и подготовку к предстоящему саммиту организации.

Кроме того, главы дипведомств отметили важность взаимодействия в ООН и ее Совете Безопасности, ШОС, БРИКС, "Группе двадцати", АТЭС и других международных форматах, рассказали в МИД РФ.