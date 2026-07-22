Иран обратился к странам Персидского залива

В Тегеране анонсировали возможные удары по странам Персидского залива и Иордании. Ранее в США заявили, что эти страны принимали участие в атаках на Иран.

Иран может нанести удары по ряду стран Персидского залива, если они не опровергнут заявление CENTCOM о своем участии в атаках на Исламскую Республику, предупредил официальный представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи.

О том, что ряд стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также Иордания участвовали в ударах по Ирану заявил ранее глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) Бред Купер.

"Если это утверждение США является ложью, то эти страны обязаны официально его опровергнуть. В свете этих обстоятельств, Иран реализует свое неотъемлемое и законное право на самооборону, нанося удары по американским военным базам и объектам, расположенным на территории этих государств"

– Эсмаил Багаи

Представитель иранского МИД отметил, что согласно резолюции ГА ООН №3314, предоставление этими странами своих территорий для осуществления американских атак делает их соучастниками. Кроме того, это грубо нарушает принцип добрососедства и статью 2 Устава ООН.

В состав Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива входят ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман, Катар, Бахрейн и Кувейт.