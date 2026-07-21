В Актау будут строить современные морские суда

На побережье Каспийского моря в казахстанском Актау вскоре будет построена современная судостроительная верфь, на которой ежегодно будут строиться до восьми новых морских судов.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов совершил рабочую поездку в Мангистаускую область: в Актау ему представили проект современной судостроительной верфи на побережье Каспийского моря, в строительство которой будет инвестировано не менее 125 млрд тенге ($267,3 млн).

"Предприятие обеспечит полный цикл работ – от проектирования и строительства гражданских и специализированных судов до их технического обслуживания и капитального ремонта. Мощность верфи составит до 8 новых и 24 ремонтируемых судов в год"

- председатель совета директоров YDA Group Хусейн Арслан

Новая судоверфь не только даст работу 1,5 тыс жителям региона, но и обеспечит трансфер технологий, внедрение международных стандартов и создание учебного центра для подготовки казахстанских специалистов, передает Sputnik Казахстан.

К работе судостроителей планируется привлечь предприятия малого и среднего бизнеса. Также в порту Курык будет построена первая очередь многофункционального терминала, в создание которой будет инвестировано 470 млрд тенге ($1 млрд).

Второй этап будет введен в эксплуатацию в 2032 году, что позволит комплексу обрабатывать в год около 25 млн т грузов.