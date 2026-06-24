Казахстан готов построить в России совместные сельхозпредприятия

Казахстан предложил России ряд обоюдовыгодных проектов в сельском хозяйстве – страна готова построить в РФ зерновой терминал и совместно перерабатывать продукцию аграриев двух стран.

Делегация аграриев Казахстана, принимающая участие в агропромышленной выставке "Всероссийский день поля – 2026", проходящей в Алтайском крае, предложила построить зерновой терминал в России, сообщил Минсельхоз страны.

Принимать участие в строительстве будет казахстанская национальная компания "Продкорпорация". Также в казахстанской делегации предложили проработать совместные российско-казахстанские проекты по переработке сельскохозяйственной продукции двух стран, передает Sputnik Казахстан.

"Формирование Единого реестра сортов сельскохозяйственных растений и совершенствование механизмов финансовой поддержки будут способствовать снижению барьеров на общем аграрном рынке, повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и укреплению продовольственной безопасности государств ЕАЭС"

- Минсельхоз Казахстана

В последние годы урожай зерновых культур в Казахстане сохраняется на уровне 26 млн т, а валовой сбор масличных культур достиг исторического максимума - 4,9 млн т.

Огромную роль в этом играет совместная работа по селекции семян и семеноводству, и научные организации стран ЕАЭС планируют подписать меморандум о сотрудничестве в этой области, говорится в сообщении.