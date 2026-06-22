Россия и Казахстан кооперируются в птицеводстве

Россия и Казахстан на форуме птицеводов в Астане приняли решение расширить сотрудничество в рамках ЕАЭС, обеспечив селекционно-генетическую независимость от зарубежных генетических ресурсов.

В столице Казахстана Астане прошел XIII Международный форум птицеводов, в котором приняли участие вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов и советник министра сельского хозяйства РФ Ольга Абрамова, сообщил Минсельхоз Казахстана.

"Стороны подробно обсудили вопросы углубления научно-производственного сотрудничества, импортозамещения, развития племенной базы и цифровизации животноводства в рамках Евразийского экономического союза"

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Особое внимание в ходе переговоров было уделено вопросам обеспечения селекционно-генетической независимости - Россия предложила Казахстану подключиться к работе международной научно-коммуникационной платформы для развития научного взаимодействия и снижения зависимости от зарубежных генетических ресурсов, передает Sputnik Казахстан.

Платформа предполагает работу над совместными научными проектами в сфере птицеводства и формирование надежных цепочек поставок инкубационного яйца и племенного материала, - рассказали в ведомстве.

Это позволит автоматизировать множество производственных процессов и повысить эффективность птицеводства и молочного животноводства, - подчеркнули в Минсельхозе.

Также стороны обсудили вопросы взаимных поставок живого скота и мясной продукции и совершенствования логистики между двумя странами в этом процессе, добавили в министерстве.