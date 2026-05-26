Россия наращивает экспорт зерна в Казахстан

Россия в апреле текущего 2026 года втрое увеличила экспорт своего зерна в Казахстан, доведя общую сумму накопленных капиталовложений в казахстанскую экономику почти до 30 миллиардов долларов.

Только в течение апреля текущего 2026 года поставки российского зерна в Казахстан выросли в три раза в годовом выражении, свидетельствует таможенная статистика страны.

Больше всего Казахстан закупил российского овса: его экспорт увеличился более чем в 30 раз, на $775,5 тыс, ржи - в 24 раза, на $221,3 тыс, гречихи - почти в 20 раз, на $665,3 тыс, а также зернового сорго - в три раза, на $126,2 тыс. Общая стоимость экспорта зерна в Казахстан из России за месяц составила $45 млн, это в три раза больше, чем в апреле 2025-го, передает РИА Новости.

Больше всего в апреле Россия поставляла в Казахстан пшеницу, ячмень и кукурузу: только экспорт пшеницы вырос втрое, до $38 млн, кукурузы - в два раза, а ячменя - на четверть.

Россия и Казахстан уже несколько лет сохраняют стабильно высокие объемы экспортно-импортных операций, выполняя их подавляющую часть в национальных валютах. Также страны уделяют большое внимание экономике: общая российских капиталовложений, инвестированных в казахстанскую экономику, уже составляет почти $30 млрд, говорится в сообщении.