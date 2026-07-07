Россия готовит соглашения с Катаром и Саудовской Аравией по МТК "Север-Юг”

Министерство транспорта РФ планирует подписать новые соглашения о развитии международного транспортного коридора "Север-Юг" с Катаром и Саудовской Аравией.

Россия ведет подготовку соглашений по международному транспортному коридору "Север-Юг" с Катаром, Саудовской Аравией и другими странами. Об этом РИА Новости сообщили в Минтрансе РФ.

​"Ведется подготовка аналогичных документов с Катаром, Саудовской Аравией и рядом других государств, интерес к подключению портовых мощностей проявляют страны Персидского залива и Юго-Восточной Азии"

- Минтранс РФ

В ведомстве уточнили, что ранее аналогичные меморандумы уже были подписаны с Ираном, Бахрейном, Афганистаном и Оманом, а сейчас страны Персидского залива и Юго-Восточной Азии заинтересованы задействовать в проекте свои порты.

Кроме того, дополнительно прорабатываются маршруты в направлении Пакистана и через территорию Афганистана в связке с Трансафганской железной дорогой.

Напомним, МТК "Север-Юг" (7,2 тыс км) связывает Санкт-Петербург и индийский Мумбаи по трем маршрутам: транскаспийскому, западному и восточному. В мае 2023 года Россия и Иран договорились достроить западный участок Решт-Астара за 1,6 млрд евро.